Несмотря на собственный конфликт с Украиной, Путин становится потенциальным посредником в установлении мира на Ближнем Востоке

Конфликт на Украине не помешает России стать посредником на Ближнем Востоке, пишет Newsweek. Израиль просит Москву принять участие в мирном процессе: ее рычаги влияния могут помочь предотвратить еще более масштабную войну в регионе.
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