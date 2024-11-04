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Несмотря на собственный конфликт с Украиной, Путин становится потенциальным посредником в установлении мира на Ближнем Востоке

Несмотря на собственный конфликт с Украиной, Путин становится потенциальным посредником в установлении мира на Ближнем Востоке

Конфликт на Украине не помешает России стать посредником на Ближнем Востоке, пишет Newsweek. Израиль просит Москву принять участие в мирном процессе: ее рычаги влияния могут помочь предотвратить еще более масштабную войну в регионе.

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