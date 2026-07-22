В кино вышел фильм "Ее личный ад" от автора "Драйва" Николаса Виндинга Рефна

До российского проката добрался фантастический хоррор Николаса Виндинга Рефна "Ее личный ад". Звезда сериала "Шершни" Софи Тэтчер играет в нем актрису, которая снимается в фильме своего отца-извращенца, а заодно противостоит таинственному монстру Кожаному человеку.
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