В кино вышел фильм "Ее личный ад" от автора "Драйва" Николаса Виндинга Рефна

До российского проката добрался фантастический хоррор Николаса Виндинга Рефна "Ее личный ад". Звезда сериала "Шершни" Софи Тэтчер играет в нем актрису, которая снимается в фильме своего отца-извращенца, а заодно противостоит таинственному монстру Кожаному человеку.