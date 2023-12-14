Минобороны РФ: над Московской и Калужской областями сбили девять дронов ВСУ

АндрейБорков

Сбили 9 штук БПЛА над территорией России наши ПВО. Молодцы, хорошо сработали, но возникают законные вопросы - не многовато ли 9 штук БПЛА, при чем не на коленке собранных, сбитых за несколько сотен километров от границы УкРуины, а от мест запуска и того более? Перед этим читаю в том же ресурсе - НАНЕСЕНЫ УДАРЫ ПО ЗАВОДУ, ГДЕ СОБИРАЮТ И РЕМОНТИРУЮТ УКРУИНСКИЕ БПЛА. А эти тогда от куда? Ну ладно, их собрали на другом заводе, возможно даже не на УкРуине, даже очень возможно. Но вопрос - как они пролетели над РФ несколько сотен км и были замечены и сбиты только в зоне ответственности Московского ПВО? Они, что из разряда "стелсов" или через дальний космос прилетели? Почему не обнаружены раньше? Почему не обнаружены визуально и техническими средствами ПС ФСБ? Или Гос.Граница у нас до сих пор охраняется оперативными методами, примерно как поддерживается правопорядок в городах и селах? Выводы из более полутора лет СВО по организации охраны и обороны Гос.Границы не сделаны? Оперативными методами Государственную Границу РФ охранять это все равно, что ни как не охранять. Если руководство ПС не знает или забыло как это охранять Границу нормальными ВОЙСКОВЫМИ МЕТОДАМИ СОВМЕСТНО С ОПЕРАТИВНЫМИ И РОЗЫСКНЫМИ, то пусть в архивах найдут УСТАВ ПВ КГБ СССР или хотя бы ВРЕМЕННЫЙ УСТАВ ПВ ФПС РФ, а для морских, речных и озерных участков - НСПК-72. Не надо придумывать ни чего, все уже было и было отработано. К примеру если кто помнит про прилет Руста в Москву на Красную площадь при Горбачеве, так вот засекли Руста еще над Балтикой, засек его ПСКР, доложил оперативному бригады, тот оперативному округа, от туда в Москву. Москва СБИВАТЬ РУСТА ЗАПРЕТИЛА!!! По этому он и прилетел. Через полгода, на Кавказе, со стороны Турции была предпринята попытка повторить "подвиг" Руста. Аэроплан был сбит пограничным нарядом из автомата Калашникова! Пограничный наряд, как правило 2 пограничника, старший ПН максимум сержант, при чем тогда это были пацаны срочной службы! Короче вопросов много, ответов не видно. Одно только интересует, когда эта вакханалия закончится, когда все будет ВСЕРЬЕЗ и ПО ВЗРОСЛОМУ?