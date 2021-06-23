Русская весна

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Стерилизация, аборты, выселение: что нацисты готовили для украинцев

Стерилизация, аборты, выселение: что нацисты готовили для украинцев

22 июня страны бывшего СССР отмечают День памяти и скорби, день нападения фашистской Германии.  Но не Украина, там так называемый президент даже не решается произнести слова Великая Отечественная, стыдливо говоря о некоем периоде Второй мировой.

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