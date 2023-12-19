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Как раньше уже не будет: Избившие в Петербурге бойца СВО задержаны. И это больше, чем "просто дело"

Как раньше уже не будет: Избившие в Петербурге бойца СВО задержаны. И это больше, чем "просто дело"

Полиция задержала двух хулиганов, которые избили ветерана специальной военной операции в Петербурге. Как отмечают эксперты, это дело стало ещё одним важным сигналом – как раньше уже не будет.

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Комментарии
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Betahon
Какие они граждане России: Иракли М. и Рустам Л.?! Это мразь, не достойная быть гражданами страны! Судить по законам военного времени!
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1 д.
СК
Сергей Кочегаров
Почему &quot;последовавшее задержание хулиганов&quot;? Это не хулиганы, это бандиты. Организованная преступная группа (в данном случае из двух подонков). А что они &quot;граждане РФ&quot; ещё и усугубляет положение. Это внутренние враги: иноагенты, засланцы, шпионы и осудить их надо, по законам военного времени, на пожизненное (раз нет у нас более жестокой статьи).
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1 д.

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