Как раньше уже не будет: Избившие в Петербурге бойца СВО задержаны. И это больше, чем "просто дело"

Какие они граждане России: Иракли М. и Рустам Л.?! Это мразь, не достойная быть гражданами страны! Судить по законам военного времени!

СК

Сергей Кочегаров

Почему "последовавшее задержание хулиганов"? Это не хулиганы, это бандиты. Организованная преступная группа (в данном случае из двух подонков). А что они "граждане РФ" ещё и усугубляет положение. Это внутренние враги: иноагенты, засланцы, шпионы и осудить их надо, по законам военного времени, на пожизненное (раз нет у нас более жестокой статьи).