Полиция задержала двух хулиганов, которые избили ветерана специальной военной операции в Петербурге. Как отмечают эксперты, это дело стало ещё одним важным сигналом – как раньше уже не будет.
Как раньше уже не будет: Избившие в Петербурге бойца СВО задержаны. И это больше, чем "просто дело"
Комментарии
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Betahon
Какие они граждане России: Иракли М. и Рустам Л.?! Это мразь, не достойная быть гражданами страны! Судить по законам военного времени!
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1 д.
СК
Сергей Кочегаров
Почему "последовавшее задержание хулиганов"? Это не хулиганы, это бандиты. Организованная преступная группа (в данном случае из двух подонков). А что они "граждане РФ" ещё и усугубляет положение. Это внутренние враги: иноагенты, засланцы, шпионы и осудить их надо, по законам военного времени, на пожизненное (раз нет у нас более жестокой статьи).
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1 д.
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