«Страшно вспоминать». Советскую медицину считали лучшей в мире. Но так ли это было на самом деле?

М

ММ

Опасная статья! Опасная тем, что намешали правду с прямой ложью, направленной именно против СОВРЕМЕННОЙ российской медицины! Цитата:"В эту же копилку стоит поместить и «заболевания», которые диагностировали только в СССР и которые продолжают диагностировать в России. Загадочная «вегетососудистая дистония» представляет собой широкий набор симптомов от депрессивных психосоматических расстройств до тяжелых психиатрических и неврологических состояний. Диагноз «остеохондроз» подразумевает просто боли в спине — неважно, какого генеза. А лечение «ослабленного иммунитета» витаминами, интерферонами и прочими фуфломицинами, действие которых практически не доказано, вообще имеет мало общего с медициной. Как и «дисбактериоз», который определяется по абсолютно неинформативному анализу кала." Иммунитет- абсолютно объективная вещь, анализ крови на иммунограмму (делали и в СССР и сейчас), показатели в цифрах, иммуномодуляторы вполне корректируют эти показатели. К слову, опытный врач-иммунолог спас жизнь моему ребенку именно иммунокоррекцией. Интерферон- белок, вырабатываемый иммунной системой организма в конце вирусного заболевания. На этом основано лечение вирусных инфекций. Дисбактериоз- тоже абсолютно объективная вещь, результатом которого могут быть аллергии, длительные заболевания не поддающиеся лечению. Всего то анализ, определение чего в кишечнике не хватает, чего не должно быть. Убиваем лишних, засеваем нужными. ВСЁ! Я так понимаю, что статья- продолжение статьи, которая публиковалась регулярно на всевозможных сайтах ПЕРЕД ковидом! Тогда была пропаганда против российских антивирусных препаратов, даже дошло до учебы детских врачей, которым пытались запретить выписывать противовирусные. Но состоялся ковид и пришлось лечить! К слову, ковид прекрасно готовит легкие для размножения любых бактерий, потому то народ и погибает. Цель создателей ковида очень коварная- хоть вирус, хоть бактерия доведет человека до конца. Отсюда неэффективность лечения одним видом препаратов. Сам лечился, семью и тещу: циклоферон ( противовирусный препарат)+ вильпрафен (антибиотик широкого спектра действия с минимальной привыкаемостью к нему бактерий). Только по косвенным данным видно, что российские создатели циклоферона похоже не дали взяток в Минздраве, чтоб их препарат официально рекомендовали. ВЫВОД:"Статью писал очень опасный враг России"