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Царьград

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  • Дмитрий Бакланов
    Вот только не надо говорить, что это гастарбайтеры. Это обычные мажоры. Русские мажоры ведут себя точно так же.Мигранты с оружие...
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В Хабаровском крае три человека погибли в ДТП: водители и семилетний ребенок

В Хабаровском крае три человека погибли в ДТП: водители и семилетний ребенок

Смертельная авария с участием двух машин марки Toyota произошла в Хабаровском крае на Комсомольской трассе.

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