Фирменный поезд «Буревестник», снятый с маршрута в 2014 году, с 3 декабря снова курсирует между Москвой и Нижним Новгородом в составе из 10 двухэтажных вагонов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Вторая атака за с...
- АП Разоблачил двойну...
- АС Этот "богатый рег...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым