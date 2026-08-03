Информационный ...
По городам и странамБлогКолонки
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Информационный марафон - стартуем

22 557 подписчиков

Украина не спешит выполнять обещания. Евросоюзу еще платить и платить

Украина не спешит выполнять обещания. Евросоюзу еще платить и платить

Правительство в Киеве уклоняется от задач, необходимых для вступления в ЕС. Украшенный барочной лепниной Мариинский дворец в Киеве выкрашен в цвет морской волны, а папки, врученные президенту Владимиру Зеленскому и председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, были лишь на пару тонов темнее.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ю
Юрий Зубрин
Очередная ЗАМАНУХА для дурака бобика и его провластной своры ,чтобы воровать денежные средства и ограбить население уже окончательно ,ну и морковка Бурриданову ослу  Украине для заманухи ...
Ответить
1 м.