Правительство в Киеве уклоняется от задач, необходимых для вступления в ЕС. Украшенный барочной лепниной Мариинский дворец в Киеве выкрашен в цвет морской волны, а папки, врученные президенту Владимиру Зеленскому и председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, были лишь на пару тонов темнее.