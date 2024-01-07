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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Коваленко о тренировке «Адмирала» 1 января с баллонами: «Не должно быть разброда и шатания. Раньше в регламенте были трехдневные каникулы, сейчас какая-то размытость»

– Как восприняли одну из самых оригинальных новостей первой недели года – первоянварскую тренировку «Адмирала» с баллонами?  – Надо смотреть Регламент КХЛ.

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