Короткий обзор главных событий дня по материалам «Мирового обозрения». 22 октября прошло под знаком массированных ударов с обеих сторон: над Москвой и другими регионами России отражали атаку беспилотников, а Минобороны РФ сообщило об ударах по Киеву и украинским портам.