Короткий обзор главных событий дня по материалам «Мирового обозрения». 22 октября прошло под знаком массированных ударов с обеих сторон: над Москвой и другими регионами России отражали атаку беспилотников, а Минобороны РФ сообщило об ударах по Киеву и украинским портам.
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