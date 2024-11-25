Россия готова к ответу: Рябков сообщил о сигнале Западу в заявлении Путина

Обращение русского президента сразу после удара "Орешника" стало сигналом Западу, заявил Рябков.Сразу после удара новых русских ракет "Орешник" по территории Украины и последовавшее за этим заявление Владимира Путина, стало явным сигналом Западу.
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