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Россия готова к ответу: Рябков сообщил о сигнале Западу в заявлении Путина

Россия готова к ответу: Рябков сообщил о сигнале Западу в заявлении Путина

Обращение русского президента сразу после удара "Орешника" стало сигналом Западу, заявил Рябков.Сразу после удара новых русских ракет "Орешник" по территории Украины и последовавшее за этим заявление Владимира Путина, стало явным сигналом Западу.

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