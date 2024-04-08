Последствия остановки НПЗ в Оренбургской области оценили

Остановка нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Орске не повлияет на российский рынок топлива. По данным Министерства энергетики (Минэнерго), в стране достаточные запасы бензина и дизеля, чтобы удовлетворить потребности региона.
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