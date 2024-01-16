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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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В Госдуме предложили штрафовать родителей, чьи дети устраивают травли в школах

В Госдуме предложили штрафовать родителей, чьи дети устраивают травли в школах

Предварительная редакция законопроекта будет доработана после экспертного и общественного обсуждения В Госдуме предложили законодательно решать проблему растущей подростковой агрессии и разработали предварительную редакцию законопроекта о профилактике буллинга в школах, пишет "Парламентская газета".

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