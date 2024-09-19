Бойцам на Курский фронт нужны мотоциклы, машины и квадроциклы — парни из разных подразделений обращаются за помощью (ВИДЕО)

К нам обращаются разведчики, артиллеристы, медики, танкисты, пехотинцы со всех участков фронта. Во многих подразделения по штату не предусмотрен легковой транспорт, а на грузовиках опасно проводит рекогносцировку и даже везти на передовую необходимое.