В Санкт-Петербурге протестируют электробус ЛиАЗ-6274 и автобус Citymax-12

Валентину Енокаеву и Андрею Лызину показали новые модели транспорта Председатель комитета по транспорту Санкт-Петербурга Валентин Енокаев и генеральный директор СПБ ГУП «Пассажиравтотранс» Андрей Лызин посетили Ликинский автобусный завод, где им показали новые модели транспорта, готовые к тестированию в Северной столице.