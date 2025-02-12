В Санкт-Петербурге протестируют электробус ЛиАЗ-6274 и автобус Citymax-12

Валентину Енокаеву и Андрею Лызину показали новые модели транспорта Председатель комитета по транспорту Санкт-Петербурга Валентин Енокаев и генеральный директор СПБ ГУП «Пассажиравтотранс» Андрей Лызин посетили Ликинский автобусный завод, где им показали новые модели транспорта, готовые к тестированию в Северной столице.
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