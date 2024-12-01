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Осенний рывок! Невероятный темп ВС РФ за три месяца: только в Курской области освободили 14 поселений

Осенний рывок! Невероятный темп ВС РФ за три месяца: только в Курской области освободили 14 поселений

Группировка «Центр» достигла значительных успехов, освободив 37 поселений. Среди них Кирово, Птичье, Скучное, Карловка, Заветное, Журавка, Новогродовка, Калиново, Мемрик, Галицыновка, Долиновка, Украинск, Мариновка и Нелеповка.

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