Экипажи Су-34 нанесли удар по опорному пункту ВСУ

Применялись управляемые бомбы Фронтовые бомбардировщики Су-34 ударили управляемыми бомбами по опорному пункту украинской армии на южнодонецком направлении, сообщили в четверг в Министерстве обороны России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии