Названа причина смерти найденного в украинской канализации британского наемника: убили свои же

Тело, найденное выброшенным в украинскую канализацию, идентифицировано как пропавший без вести бывший британский наемник – 36-летний десантник Дэниел Берк, который был «случайно застрелен» сослуживцем из наемников.
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