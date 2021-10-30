От револьвера Галана до штурмовой винтовки G11: необычное стрелковое оружие

Когда говорят о необычном стрелковом оружии, то зачастую представляются фантазии авторов голливудских боевиков – этакие образцы вооружений «из будущего», инопланетные «стволы» в варианте того, что показывали в различных сериях «Людей в чёрном».
Когда говорят о необычном стрелковом оружии, то зачастую представляются фантазии авторов голливудских боевиков – этакие образцы вооружений «из будущего», инопланетные «стволы» в варианте того, что показывали в различных сериях «Людей в чёрном».
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