БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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От револьвера Галана до штурмовой винтовки G11: необычное стрелковое оружие

От револьвера Галана до штурмовой винтовки G11: необычное стрелковое оружие

Когда говорят о необычном стрелковом оружии, то зачастую представляются фантазии авторов голливудских боевиков – этакие образцы вооружений «из будущего», инопланетные «стволы» в варианте того, что показывали в различных сериях «Людей в чёрном».

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