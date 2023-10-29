AС: отказ Зеленского от мирных переговоров может стать фатальной ошибкой для Запада

Бывший советник президента США Рональда Рейгана, Даг Бэндоу заявил в статье для издания American Conservative, что отказ украинского руководства от мирных переговоров с Россией может иметь серьезные последствия, и Западу необходимо вести диалог с Москвой.
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