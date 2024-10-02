Сотрудники Госавтоинспекции Якутии провели День безопасности дорожного движения в отдаленных селах

В рамках республиканского «Месячника по обеспечению безопасности дорожного движения», направленного на снижение детского дорожно-транспортного травматизма, сотрудниками Госавтоинспекции в отдаленных селах Шея и Тюбяй Сунтарского района проведено информационно-пропагандисткое мероприятие для участников дорожного движения с целью предупреждения и пресечения ДТП, административных правонарушений, предотвращения дорожно-транспортных происшествий, а так же для повышения уровня удовлетворенности граждан по предоставлению государственных услуг по линии Госавтоинспекции.