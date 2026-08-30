Боец РФ перехватил у раненого управление машиной и вывел группу из-под обстрела

Российский боец Александр Дробот в ходе спецоперации успешно вывел из-под обстрела группу машин, своевременно взяв на себя управление пострадавшего после контузии водителя головного автомобиля.
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