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ИА Регнум

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Боец РФ перехватил у раненого управление машиной и вывел группу из-под обстрела

Боец РФ перехватил у раненого управление машиной и вывел группу из-под обстрела

Российский боец Александр Дробот в ходе спецоперации успешно вывел из-под обстрела группу машин, своевременно взяв на себя управление пострадавшего после контузии водителя головного автомобиля.

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