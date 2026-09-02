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От Камчатки до Крыма: за решётку отправились очередные предатели, работавшие в интересах украинских спецслужб

От Камчатки до Крыма: за решётку отправились очередные предатели, работавшие в интересах украинских спецслужб

На Камчатке сотрудниками ФСБ задержана пособница киевского режима - местная жительница подозревается в госизмене в пользу украинской спецслужбы.

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