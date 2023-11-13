Большой Смоленский мост, который соединит Невский и Красногвардейский районы от створа улицы Коллонтай до Большого Смоленского проспекта, должен быть построен до 2032 года.
В Петербурге построят разводной мост впервые за 40 лет
Комментарии
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VI
Vladimir Ivanov
Вообще-то, уважаемые журналисты, Большой Смоленский мост соединит два берега одного района Санкт-Петербурга - Невского. До Красногвардейского района от этого моста со стороны ул. Коллонтай примерно 1 км. Лучше надо готовить публикации!
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