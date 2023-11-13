В Петербурге построят разводной мост впервые за 40 лет

VI

Vladimir Ivanov

Вообще-то, уважаемые журналисты, Большой Смоленский мост соединит два берега одного района Санкт-Петербурга - Невского. До Красногвардейского района от этого моста со стороны ул. Коллонтай примерно 1 км. Лучше надо готовить публикации!