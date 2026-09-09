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Царьград

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В России производство водки за 8 месяцев 2026 года сократилось на 12%

В России производство водки за 8 месяцев 2026 года сократилось на 12%

В 2026 году производство водки в России снизилось на 12,1% из-за эффекта высокой базы. Слабоалкогольные напитки пострадали еще сильнее.

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