День откровений Путина, восточный вояж Минниханова и лучшие татары года

Президент России Владимир Путин подвел итоги 2024 года в ходе большой пресс-конференции, Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил с рабочими визитами Азербайджан и Узбекистан, состоялась коллегия Минобороны РФ, народным голосованием выбрали лучших татар уходящего года: пять важнейших событий недели глазами обозревателя Альберта Бикбова.