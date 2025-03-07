Угроза окружения ВСУ вынуждает Украину рассмотреть вывод войск из Курской области

МОСКВА, 7 марта, ФедералПресс. Продвижение российской армии в Курской области угрожает группировке ВСУ полным окружением и вынуждает украинское командование принять важное решение относительно своих войск.
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