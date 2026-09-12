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Царьград

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Маск поддержал главу Anthropic в вопросе замедления ИИ-разработок

Маск поддержал главу Anthropic в вопросе замедления ИИ-разработок

Миллиардер согласен с необходимостью сдерживать гонку нейросетей.Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск выразил согласие с призывом Дарио Амодеи, возглавляющего компанию Anthropic, притормозить прогресс в сфере искусственного интеллекта.

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