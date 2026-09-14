Турция предложила Стамбул для переговоров по Украине

Турция предлагает Стамбул как площадку для переговоров по Украине, но не настаивает на этом выборе. Об этом сообщил источник из турецкого правительства.
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