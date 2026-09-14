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Царьград

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Турция предложила Стамбул для переговоров по Украине

Турция предложила Стамбул для переговоров по Украине

Турция предлагает Стамбул как площадку для переговоров по Украине, но не настаивает на этом выборе. Об этом сообщил источник из турецкого правительства.

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