Турция обратилась в МУС после атаки ВСУ на ее судно в Черном море

Турция передала в Международный уголовный суд (МУС) документы по нападению ВСУ на ее судно Reyhan Sarı в Черном море.
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