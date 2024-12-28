Гладков сообщил об одном пострадавшем в результате атаки БПЛА по движущемуся авто

В Грайворонском округе Белгородской области в результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) по движущемуся автомобилю пострадал мирный житель, сообщает 29 декабря губернатор Вячеслав Гладков.
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