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Володин лидирует в одномандатном округе в Саратовской области с 82,84 %

Володин лидирует в одномандатном округе в Саратовской области с 82,84 %

По данным ЦИК, Вячеслав Володин по итогам обработки 100 % протоколов набирает 82,84 % голосов, побеждая на выборах в Госдуму IX созыва по одномандатному избирательному округу № 164 Саратовской области.

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