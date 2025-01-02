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Зеленский продает европейцам то, что уже принадлежит России

Зеленский продает европейцам то, что уже принадлежит России

Вооруженные силы Украины покинули позиции в поселке Шевченко под Красноармейском в ДНР. Сообщается, что за последние недели ВСУ понесли большие потери при попытках контратаковать российские силы в этом населенном пункте.

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