Голосование в Гран-при «За рулем» завершено. Ждем розыгрыша!

Самая престижная в России автомобильная премия – Гран-при «За рулем» – уже на финишной прямой. Мы готовимся разыграть три новеньких Лады среди наших читателей, выбиравших лучшие автомобили, дебютировавшие на российском рынке.
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