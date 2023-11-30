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Мировое обозрение

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Tesla выпустила Cybertruck — мощный и быстрый электрический пикап для любой планеты

Tesla выпустила Cybertruck — мощный и быстрый электрический пикап для любой планеты

Компания Tesla провела мероприятие, посвящённое старту поставок её электрического пикапа Cybertruck. Глава компании Илон Маск (Elon Musk) в торжественной обстановке вручил первые десять автомобилей их владельцам.

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