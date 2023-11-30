Компания Tesla провела мероприятие, посвящённое старту поставок её электрического пикапа Cybertruck. Глава компании Илон Маск (Elon Musk) в торжественной обстановке вручил первые десять автомобилей их владельцам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии