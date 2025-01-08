Сиды Ирландии, эльфы и феи Британии, орки и угры В предыдущей статье мы говорили об эволюции представлений об эльфах и феях, а также о светлых альвах скандинавов и знаменитых феях Броселиандского леса.
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Сиды Ирландии, эльфы и феи Британии, орки и угры В предыдущей статье мы говорили об эволюции представлений об эльфах и феях, а также о светлых альвах скандинавов и знаменитых феях Броселиандского леса.
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