Телеканал Бобер

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⚡ КОНКУРС! Расскажите о своём хобби, и о нём узнают все зрители телеканала «Бобёр»!

⚡ КОНКУРС! Расскажите о своём хобби, и о нём узнают все зрители телеканала «Бобёр»!

Друзья, в этом году телеканалу «Бобёр» исполняется 7 лет! В честь этого события мы запускаем творческий конкурс «7 идей»!У вас есть хобби, которое делает вашу жизнь насыщеннее и увлекательнее? Расскажите об этом всем!Флюид-арт, пэчворк, карвинг, лозоплетение, альпаководство, канзаши, фелтинг, марблинг, флористика, моделизм, роспись старой мебели или по телу, ландшафтный дизайн — вокруг так много разных вдохновляющих хобби, и о них должны узнать миллионы зрителей!Любой желающий может принять участите в конкурсе: Подпишитесь на группу телеканала «Бобёр» ВКонтакте.

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