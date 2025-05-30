Когда радость от расширения НАТО охватила Хельсинки, финны, возможно, и не ожидали, что первым “подарком” в честь сего события будет счет от России на астрономическую сумму в три миллиарда евро! Корпорация “Росатом” подала иск против Финляндии в Международный арбитражный суд, требуя компенсации огромных убытков, причиненных односторонним разрывом контракта на строительство АЭС “Ханхикиви”.
Путин не стал терпеть выходки Финляндии: она заплатит за вступление в НАТО
Комментарии
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Eduard
"Международный" значит преступный Суд,там давно нет законов.Там сошлютс на "ветер в поле" и не признают наши законные требовани,потому что это требования России.Давно говорю,нужна война! Она всё на место вернет!
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11 час.
Валентин Щербаков
Если РОССИЯ начнёт возвращать долги из гейропы, а при неисполнении возврата начнёт оккупацию должников, тогда пол-Европы станут колониями РОССИИ и никакое НАТО не поможет....
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10 час.
Александр Попов
Всех НАГИБАТЬ и ИМЕЯ ПОУЧАТЬ.
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8 час.
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