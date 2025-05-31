Гидрометцентр РТ предупредил жителей Татарстана о грозе с сильным ветром и градом

Фото: © «Татар-информ» В ближайший час, с сохранением до конца дня и вечером 31 мая 2025 года, местами по Республике Татарстан, особенно в восточных районах, ожидается гроза с кратковременными усилениями ветра до 15-20 м/с и локальным градом.