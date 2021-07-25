Бацарашкина выиграла золото, итоги дня на Олимпиаде, первая победа Березуцкого в качестве тренера ЦСКА

Главные новости дня — все, что стало известно за воскресенье, 25 июля Есть первое золото России! Бацарашкина вырвала его в фантастическом финале в стрельбе, несмотря на сбой электроники Спустя пять лет россиянка все же взяла реванш на Олимпиаде.