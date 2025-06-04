В Ульяновской области полицейские и общественники приняли участие в профилактической акции «Безопасность на дороге в молодежной среде»

В рамках реализации проектов «Безопасность дорожного движения в Ульяновской области» и «Инфраструктура для жизни», а также информационно-пропагандисткой кампании «Дорога без риска» сотрудники Госавтоинспекции совместно с членом Общественного совета при УМВД России по Ульяновской области, председателем регионального духовного управления мусульман Сафиуллиным Ильдар-хаджи, представителями Дирекции безопасности дорожного движения провели областную профилактическую акцию «Безопасность на дороге в молодежной среде» для иностранных студентов, обучающихся в Ульяновском государственном педагогическом университете имени И.