Наркоз "тысячелетней державности"

Артем ЧирковПолитикаНаркоз "тысячелетней державности" Режим Зеленского продолжает попытки монопольно присвоить наследие Древней Руси в пользу самой независимой в мире страны.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьООолег олейникВот мне очень интересно , в День Крещения Руси великим русским князем Владимиром , кто-нибудь тогда подозревал о существовании Украины ? И вообще , когда возникло сначала слово украинец , а затем через сколько веков (сот лет) появилось независимое государство Украина ? Новгородский князь Вещий Олег начал править в Киеве с 882 года , тем самым объединив два главных центра славян , создав единое могучее государство все народы которого говорили на едином древнерусском языке ! В 988 году новгородский князь Владимир принял христианство по греческому обряду и сделал его государственной религией всей Руси ! Во всех договорах и грамотах князья Олег , Игорь , Владимир и все последующие именовали себя только русскими ! После разорения Ордой русских земель , Польша отобрала всю левобережную часть Руси по Днепру . Поляки 350 лет презрительно относились к народам на этих территориях , называя их пренебрежительно "те , кто живёт у края границы" и со временем они стали украинцами ! После многолетних воин с Россией в 1686году 5-го мая был заключён "Вечный мир " Гжимултовского и Москва заплатила за Киев и прилегающие города 146 тысяч золотом ! В период гражданской войны в России 1918-20 годов , поляки признали Киев частью РСФСР ! За всю историю своего существования Украина до 1991 года никогда не была независимым самостоятельным государством !Комментировать
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