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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Колесо безопасности. Бобруйск.

Колесо безопасности. Бобруйск.

Сегодня пропагандисты Бобруйского ГРОЧС провели профилактическое мероприятие ´Колесо безопасности´.Ребята из пришкольных лагерей в игровой форме вспомнили экстренные номера телефонов служб спасения, выучили пять шагов спасения при пожаре, вместе с работниками МЧС собирали нужные вещи в лес, устанавливали и проверяли работоспособность автономного по .

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