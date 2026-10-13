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Царьград

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Опасные клопы из Средней Азии атакуют юг России: Что стоит за нашествием насекомых, раскрыла биолог

Опасные клопы из Средней Азии атакуют юг России: Что стоит за нашествием насекомых, раскрыла биолог

Южные регионы России столкнулись с невиданным нашествием коричнево-мраморных клопов. Эти опасные вредители – инвазивный вид, проникший на наш юг аж из Средней Азии.

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