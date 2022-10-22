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Диллашоу – о травме в бою со Стерлингом: «Плечо сразу вылетело. Оно вылетало раз 20 за лагерь»

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Ти Джей Диллашоу заявил, что травмировал левое плечо еще весной, когда начал подготовку к бою с Алджамейном Стерлингом.

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