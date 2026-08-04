Пожар на распределительном центре «Ленты» в Ленобласти вызван падением БПЛА

Пожар на распределительном центре «Ленты» Ранним утром 4 августа в Ленинградской области на территории распределительного центра «Ленты» возник пожар после падения беспилотного летательного аппарата (БПЛА).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии