СССР-Россия
ГлавнаяВсе новые темы са...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СССР-Россия

1 356 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Дмитрий Литаврин
    "Выступая на коллегии, Владимир Путин заверил, что ни о какой деприватизации и огосударствлении российской экономики ...Возвращаем украде...
  • Надежда
    "Лихо дело начало"...Возвращаем украде...
  • Иосиф Калинин
    Ну, зачем тут кому-то, что-то доказывать? Ну, хотят они, чтобы Гоголь стал украинским писателем.... Ну, пусть себе хо...Чей Гоголь?

Возвращаем украденное

Возвращаем украденное

В России идет возврат в собственность государства незаконно приватизированных предприятий Николай Петров    Как сообщил генпрокурор РФ Игорь Краснов (на фото), в собственность государства возвращены ряд предприятий Военно-промышленного комплекса.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АА
Алекс Архипов
Капля в море.
Ответить
10 час.
Надежда
&quot;Лихо дело начало&quot;...
Ответить
3 час.
Дмитрий Литаврин
&quot;Выступая на коллегии, Владимир Путин заверил, что ни о какой деприватизации и огосударствлении российской экономики речи не идет&quot;. ... Вот что Путин так упорото сопротивляется деприватизации, когда речь идёт о сотнях миллиардов народного богатства?! Просто поразительное упорство! Его бы энергию, да в мирных целях! 30 лет либерастам и иностранцам мало что ли по ограблению и растаскиванию России?! СВО показало, лишь государственное регулирование и финансирование реально способны действенно противостоять коллективному Западу. Это наш огромнейший плюс, а он уперся и упёрся: нет деприватизации! Нет смертной казни террористам и маньякам, садистам? Что это такое вообще? Речь же не о киосках и забегаловках, о целых отраслях народного хозяйства! О выживании нации и государства!
Ответить
24 мин.

Картина дня

наверх