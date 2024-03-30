Возвращаем украденное

Дмитрий Литаврин

"Выступая на коллегии, Владимир Путин заверил, что ни о какой деприватизации и огосударствлении российской экономики речи не идет". ... Вот что Путин так упорото сопротивляется деприватизации, когда речь идёт о сотнях миллиардов народного богатства?! Просто поразительное упорство! Его бы энергию, да в мирных целях! 30 лет либерастам и иностранцам мало что ли по ограблению и растаскиванию России?! СВО показало, лишь государственное регулирование и финансирование реально способны действенно противостоять коллективному Западу. Это наш огромнейший плюс, а он уперся и упёрся: нет деприватизации! Нет смертной казни террористам и маньякам, садистам? Что это такое вообще? Речь же не о киосках и забегаловках, о целых отраслях народного хозяйства! О выживании нации и государства!