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Сергей Павлович: Боя с Волковым не будет

Сергей Павлович: Боя с Волковым не будет

Сергей Павлович заявил, что не собирается проводить поединок с Александром Волковым. Бывший претендент на титул временного чемпиона UFC в тяжелом весе Сергей Павлович рассказал, что не собирается драться с Александром Волковым.

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