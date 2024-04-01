Сергей Павлович: Боя с Волковым не будет

Сергей Павлович заявил, что не собирается проводить поединок с Александром Волковым. Бывший претендент на титул временного чемпиона UFC в тяжелом весе Сергей Павлович рассказал, что не собирается драться с Александром Волковым.
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