Чиновники рассказали, как в июле в Калужской области выросли цены на бензин

В ходе заседания оперштаба по ценам были озвучены цифры роста стоимости топлива на автозаправках регионаВ ходе заседания оперштаба по ценам были озвучены цифры роста стоимости топлива на автозаправках региона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии